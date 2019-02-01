Два автобуса арестовали судебные приставы в ходе рейда в Тюмени

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Два автобуса арестовано в ходе рейда по проверке пассажирских автобусов в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Совместный рейд вместе с сотрудниками ГИБДД провели работники управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. В рамках мероприятия выявляли злостных неплательщиков среди водителей и владельцев общественного транспорта, допустивших неоднократное нарушение при перевозке людей.

В результате проверки два автобуса увезены на специализированную стоянку. У одного имелась задолженность около 200 тыс. рублей, из которых 25 тыс. рублей по штрафам ГИБДД он оплатил на месте с помощью терминала. Еще одному должнику направили требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

Общая сумма долга по налогам и штрафам ГИБДД в Тюменской области превышает миллион рублей.