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Два автобуса арестовали судебные приставы в ходе рейда в Тюмени

Происшествия, 13:48 26 февраля 2019

r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Два автобуса арестовано в ходе рейда по проверке пассажирских автобусов в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Совместный рейд вместе с сотрудниками ГИБДД провели работники управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. В рамках мероприятия выявляли злостных неплательщиков среди водителей и владельцев общественного транспорта, допустивших неоднократное нарушение при перевозке людей.

В результате проверки два автобуса увезены на специализированную стоянку. У одного имелась задолженность около 200 тыс. рублей, из которых 25 тыс. рублей по штрафам ГИБДД он оплатил на месте с помощью терминала. Еще одному должнику направили требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

Общая сумма долга по налогам и штрафам ГИБДД в Тюменской области превышает миллион рублей.

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# ГИБДД , долги , рейд , судебные приставы

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