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День здоровья в Тюмени пройдет на десяти площадках

Спорт, 11:04 27 февраля 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

На 10 площадках Тюмени пройдет день здоровья 2 марта с 11 часов, сообщают организаторы.

Главная праздничная площадка - стадион "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Здесь пройдет насыщенная и интересная программа для гостей всех возрастов. Малышей и их родителей ждут традиционные "веселые старты". Любители испытать себя на прочность смогут выполнить нормативы комплекса ГТО и принять участие в мастер-классе по street-workout. Также в этот день на стадионе предусмотрен бесплатный прокат коньков.

Все желающие смогут сыграть в напольные шашки, присоединиться к эстафетам "Бампербольный футбол", "Футбоулинг", "Хоккейтлон" и "Баскеттлон", "Гоночный тюбинг" и "Полоса препятствий". Для гостей старшего поколения пройдет марафон по скандинавской ходьбе и мастер-класс по дыхательной гимнастике.

На регистрации, которая начнется за час до открытия – в 10 часов, каждый гость получит маршрутный лист, на котором необходимо будет отметить все "станции". Выполнив задания, лист нужно вернуть на регистрацию и получить взамен билет для участия в розыгрыше призов.

Призовой фонд дня здоровья внушительный. Перечень интерактивных площадок здесь.

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# День здоровья , площадки

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