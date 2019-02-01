Минстрой: Тюмень должна стать флагманом развития проекта "Умный город"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень должна стать флагманом развития проекта "Умный город". Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис на рабочем совещании, посвященном реализации этого проекта в Тюмени 28 февраля.

"База, которую имеет город с точки зрения внедрения цифровых технологий и готовности людей к их восприятию - одна из лучших в стране", - заявил он.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов, директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, другие представители региональных и муниципальных органов власти. Научное сообщество представляли руководители профильных кафедр Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета.

Так, эффективная работа интернет-портала "Тюмень - наш дом", обеспечивающего тесную и оперативную связь между горожанами и органами власти, стала прототипом для других крупных муниципалитетов.

С помощью этого портала удалось решить более 12,8 тыс. проблем, сообщили о которых жители. Количество просмотров этого сайта ежегодно достигает 1 млн. С помощью системы электронного голосования "Я решаю!" проведено более 120 опросов горожан на различные актуальные темы.

Наиболее перспективными направлениями для дальнейшей разработки и внедрения информационных технологий в управление городским хозяйством являются создание электронной площадки дистанционного принятия решений собственниками жилья в многоквартирных домах, разработка проектов "умных остановок" общественного транспорта с возможностью доступа к цифровым сервисам и системы централизованной диспетчеризации заявок населения по вопросам ЖКХ.

Директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич напомнила, что уже сейчас в Тюменской области успешно внедрены и пользуются популярностью у жителей интернет-сервисы и мобильные приложения в таких сферах, как общественный транспорт, образование и здравоохранение, оказание государственных и муниципальных услуг.

При реализации "Умный город" необходимо активно использовать механизм государственно-частного партнерства. Проект заинтересует инвесторов, уверен Вячеслав Вахрин.

"Например, по внедрению технологии уличного освещения "умный свет" у нас уже есть конкурирующие между собой инвестиционные предложения от ряда компаний, которые требуют не бюджетных финансовых ресурсов, а лишь организационной поддержки. Мы можем выбирать, чей проект лучше", - уточнил он.

Подводя итоги совещания, Андрей Чибис гарантировал региону оперативное содействие в устранении административных и законодательных нестыковок и противоречий. Кроме того, по его словам, Тюменская область может рассчитывать на федеральное софинансирование.

"В Тюмени создан очень серьезный и качественный задел для дальнейшей реализации программы. Очень важно не останавливаться на достигнутом, а выходить на новый уровень. Тюменцы это понимают. Наша задача - помогать таким прорывным регионам, в том числе, искать дополнительные финансовые возможности. Мы актуализируем наш совместный план действий. В результате тюменцы получат новый, более высокий уровень сервиса. У Тюмени есть все шансы выполнить программу "Умный город" быстро, качественно, и круче, чем в других регионах", - заявил Андрей Чибис.

Итогом совещания станут разработка и подписание регионом и Минстроем соглашения и дорожной карты о реализации проекта "Умный город".

28 февраля заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в рамках визита в Тюмень также принял участие в XII Сессии градостроителей, посвященной внедрению цифровых технологий управления развитием территорий, и посетил Единый центр оперативного реагирования, где познакомился с оснащением центра и порядком его функционирования.

Евгений Бабенко