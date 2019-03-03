Зимняя универсиада-2019: золотую медаль тюменскому лыжнику Ивану Якимушкину вручил Владимир Путин

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Первые медали Зимней универсиады-2019 разыграли 3 марта участники лыжных гонок. В мужской гонке классическим стилем на 10 км участвовали 86 человек из 25 стран. Лучшее время – 26.00,6 - показал тюменский спортсмен Иван Якимушкин. Золотую медаль спортсмену вручил президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба дирекции Зимней универсиады-2019, призер чемпионата мира среди юниоров Иван Якимушкин и чемпион мира среди юниоров Андрей Собакарев шли по одному графику до отметки в 6,9 км, после чего Собакарев отстал. В последней трети дистанции к лидирующему Якимушкину подтянулись Иван Кириллов и Андрей Тимашов. В итоге Иван Якимушкин на финише показал лучшее время и не скрывал радости от победы.

"Я начал достаточно сильно, хотел идти среди лидеров, но на первых километрах слышал, что отстаю, и волновался, что не смогу поддержать их темп. Однако на втором круге увидел, что ребята начинают сдавать, и решил, что это возможность для меня вырваться вперед", - рассказал он.

Уже после церемонии награждения Иван Якимушкин рассказал, что не ожидал получить медаль Зимней универсиады-2019 из рук президента России Владимира Путина.

"У меня такое в первый раз, эмоции переполняют. Это настолько классно, когда тебя награждает сам президент! Испытываешь невероятный подъем и понимаешь ценность медали", - добавил Якимушкин

Серебряную медаль Зимней универсиады-2019 завоевал Антон Тимашов, ускорившийся на последнем километре. Он проиграл Якимушкину 15,7 секунды. Третьим стал Иван Кириллов (+18,2 секунды).