Зимняя универсиада-2019: тюменская лыжница Екатерина Смирнова завоевала серебро

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Названы победительницы индивидуальной гонки классическим стилем на 5 км XXIX Всемирной зимней Универсиады. Первое место у представительницы Бурятии Алисы Жамбаловой, серебро у тюменки Екатерины Смирновой, третье место завоевала Яна Кирпиченко (Красноярский край/Алтайский край).

На дистанцию вышли 68 спортсменок из 24 стран мира. Долгое время, как сообщает пресс-служба дирекции Зимней универсиады-2019, лучший результат принадлежал француженке Лори Флошон. Она вышла на дистанцию под шестым номером и пересекла финишную черту самой первой со временем 16.07,3. Однако в итоговом протоколе Флошон стала 20-й.

В группе сильнейших оказались только представительницы России и Италии. В составе россиянок многие имеют опыт выступления на этапах Кубка мира, в том числе за основную сборную страны. Среди итальянских спортсменок есть призеры юниорских и молодежных первенств мира. Первой из сильнейших стартовала итальянка Франки Франческа, за ней – россиянка Кристина Кускова.

Самый быстрый разгон показала спортсменка Татьяна Алешина (Тюмень) – она лидировала половину дистанции, но после трудного подъема опустилась на четвертое место.

Фаворитки гонки – россиянки Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и итальянка Франческа Франки по дистанции шли практически по одному графику и разыграли награды уже на финишной прямой.

В итоге весь пьедестал почета оказался в распоряжении спортсменок из сборной России. Победительницей стала Алиса Жамбалова. Серебро Зимней универсиады-2019 досталось Екатерине Смирновой. Она отстала от Жамбаловой на 3,7 секунды, при этом обогнала бронзового призера Яну Кирпиченко всего на 0,1 секунды.

Екатерина Смирнова очень эмоционально отреагировала на свою медаль.

"Я не ожидала сегодня подиума! Очень рада! Атмосфера здесь хорошая, позитивная, трасса отличная. Завтра будет гонка преследования, а еще я побегу масс-старт – это как раз моя дистанция", - рассказала спортсменка.

Успех женской сборной России удалось повторить и мужчинам. В мужской гонке классическим стилем на 10 км участвовали 86 человек из 25 стран. Лучшее время – 26.00,6 - показал тюменский спортсмен Иван Якимушкин. Серебряную медаль Зимней универсиады-2019 завоевал Антон Тимашов, ускорившийся на последнем километре. Он проиграл Якимушкину 15,7 секунды. Третьим стал Иван Кириллов (+18,2 секунды).