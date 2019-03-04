"Тюменский легион" завершил сезон проигрышем в Омске

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"Тюменский легион" исчерпал свою программу на чемпионате Молодежной хоккейной лиги, уступив в повторном матче в гостях "Омским ястребам" 0:2. Днем ранее хозяева также были сильнее – 3:1.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, подопечные Владимира Гусева заняли в конференции "Восток" тринадцатое место, набрав 54 очка. В игре с "Ястребами" тюменцы нанесли в створ ворот больше бросков, чем их оппоненты. Но эффективность гостевых атак оставляла желать лучшего. Особенно активно "Легионеры" действовали в чужой зоне в первом периоде, однако пробить вратаря Георгия Романова не смогли. Первое взятие владений Николая Дрёмина омичами состоялось на 24-й минуте, отличился Илья Баданин. В середине заключительного отрезка хозяева забросили вторую шайбу – успеха добился Артём Дмитричёв.

Отметим, что по итогам чемпионата МХЛ сезона 2017-2018 годов "Тюменский легион" также набрал 54 очка, финишировав четырнадцатым.