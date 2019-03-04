Татьяна Костарева назначена статс-секретарем Минстроя России

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Татьяна Костарева назначена на пост статс-секретаря – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение председателя правительства России было подписано 28 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Минстроя.

До настоящего времени она курировала деятельность административно-кадрового департамента Минстроя России. Теперь Татьяна Костарева будет отвечать за организацию законопроектной работы в ведомстве и обеспечивать взаимодействие с палатами Федерального Собрания.

Татьяна Костарева родилась в Тюмени. В 1996 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С 1997 по 2002 год Татьяна Костарева работала консультантом постоянной комиссии Тюменской областной думы.

С 2002 по 2005 год занимала должность помощника вице-губернатора, с марта по октябрь 2005 года – консультантом заместителя главы Тюмени, консультантом главы Тюмени, затем – заместителем главы Тюмени.

В январе 2006 года назначена руководителем аппарата губернатора Тюменской области. С ноября 2010 по июнь 2018 года занимала должность заместителя губернатора, руководителя аппарата.

С июня 2018 по февраль 2019 года работала директором Административно-кадрового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В феврале 2019 года назначена статс-секретарем – заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.