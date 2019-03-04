Индекс производства в АПК Тюменской области составил 100,2% в 2018 году

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Лидерские позиции по производству сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на душу населения среди регионов Уральского федерального округа сохранила Тюменская область в 2018 году. Индекс производства в отрасли по итогам года составил 100,2%, в среднем по России - 99,4%.

Об этом доложил заместитель главы региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов на заседании президиума областного правительства, на котором подвели основные итоги реализации в 2018 году государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса".

Аграриям региона не удалось выполнить планы по сбору зерновых и зернобобовых культур. По словам Владимира Чейметова, задержка начала полевых работ на две недели, переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха не позволили произвести посев в запланированных объемах. В связи с этим уборка началась с опозданием на 20 дней и проходила в неблагоприятных условиях. Эти и другие факторы привели к потерям урожая.

Вместе с тем потери растениеводов компенсировали животноводы, нарастив производство мяса. По его производству на душу населения в хозяйствах всех категорий за 2018 год Тюменская область заняла второе место в УФО с показателем 107,8 кг.

Владимир Чейметов также отметил, что после завершения ряда инвестиционных проектов в отрасли значительно вырос объем производства продукции в крупных хозяйствах. Замгубернатора также сообщил, что в 2018 году введено в эксплуатацию 354 га мелиорированных земель.

В рамках госпрограммы развития АПК в селах реализуются и социальные проекты. Благодаря подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" в прошлом году 96 молодых семей и специалистов в сельской местности улучшили жилищные условия, выделяются гранты на поддержку социальных инициатив селян. Так в Упоровском районе в 2018 году в двух селах благоустроены зоны отдыха с детскими и спортивными площадками.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что этому направлению особое внимание уделяет президент страны, не случайно эта подпрограмма выделена в отдельную федеральную целевую программу. Владимир Чейметов отметил, что в 2019 году муниципалитеты стали активнее включаться в эту работу.