Врачи борются за жизнь тюменки, выпавшей из окна дома на улице Ямской

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

83-летней тюменке, выпавшей из окна дома на ул. Ямской в Тюмени 2 марта, оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Пожилая женщина выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, днем 2 марта. Ее доставили в ОКБ №2.

"Потребовалась госпитализация в реанимацию с сочетанной травмой. Состояние оценивается как средней степени тяжести, дыхание самостоятельное. Оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказала Александра Малыгина.

Пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина добавила, что, по предварительной версии, признаков, свидетельствующих о криминальном характере произошедшего, не усмотрено.

соб.информация