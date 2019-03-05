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Лидеров спартакиады допризывной молодежи определили в Викуловском районе

Спорт, 19:54 05 марта 2019

Администрация Викуловского муниципального района | Фото: Администрация Викуловского муниципального района

Юноши Озернинской школы показали лучший результат на первом этапе спартакиады среди допризывной молодежи Викуловского района. Они стали лучшими в общекомандном зачете по атлетическому двоеборью, сообщает администрация муниципального района.

В состязаниях по зимнему полиатлону в лидеры вырвались юноши Поддубровинской школы.

Спартакиада среди допризывной молодежи прошла в Викуловском районе 2 марта. Более 30 допризывников из пяти образовательных организаций соревновались в атлетическом двоеборье и зимнем полиатлоне.

Наиболее зрелищными оказались состязания по зимнему полиатлону. Они включали в себя стрельбу из пневматического оружия, подтягивание и лыжную гонку на дистанции 5 км.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

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# молодежь , общество , соревнования , спорт , Тюменская область

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