Лидеров спартакиады допризывной молодежи определили в Викуловском районе

| Фото: Администрация Викуловского муниципального района | Фото: Администрация Викуловского муниципального района

Юноши Озернинской школы показали лучший результат на первом этапе спартакиады среди допризывной молодежи Викуловского района. Они стали лучшими в общекомандном зачете по атлетическому двоеборью, сообщает администрация муниципального района.

В состязаниях по зимнему полиатлону в лидеры вырвались юноши Поддубровинской школы.

Спартакиада среди допризывной молодежи прошла в Викуловском районе 2 марта. Более 30 допризывников из пяти образовательных организаций соревновались в атлетическом двоеборье и зимнем полиатлоне.

Наиболее зрелищными оказались состязания по зимнему полиатлону. Они включали в себя стрельбу из пневматического оружия, подтягивание и лыжную гонку на дистанции 5 км.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.