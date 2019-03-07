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Тренер Андрей Степаненко поделился секретами чемпионов со сладковскими дошколятами

Спорт, 18:32 07 марта 2019

администрации Сладковского района | Фото: администрации Сладковского района

Зарядку для малышей детского сада "Сказка" с. Сладково провел тренер-преподаватель детско-юношеской школы "Темп" по полиатлону Андрей Степаненко, сообщает администрация муниципалитета.

Он является неоднократным чемпионом и призером районных соревнований по лыжным гонкам и полиатлону, призером областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Тренер рассказал дошколятам о пользе физкультуры и спорта, о том, как стать чемпионом, а также поделился секретами сохранения здоровья.

администрации Сладковского района | Фото: администрации Сладковского района

Андрей Степаненко провел с детьми занимательную зарядку и веселые эстафеты. Малыши зарядились положительными эмоциями и старательно выполняли упражнения, которые в будущем помогут им стать обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

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# Андрей Степаненко , ГТО , детский сад , зарядка , тренер

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