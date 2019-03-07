Кадеты из разных регионов страны вышли на лыжню "Жемчужины Сибири"

| Фото: Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Кадеты, суворовцы и нахимовцы со всей России участвуют в первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщает Тюменское президентское кадетское училище.

Торжественное открытие соревнований прошло 7 марта. Команды вышли на парад под сопровождение оркестра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

| Фото: Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Первым к присутствующим обратился главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО Дмитрий Кузьменко: "Поздравляю вас с открытием спортивного праздника! В Минобороны удаляется огромное внимание развитию физкультуры и спорта для того, чтобы вы стали надежными и крепкими защитниками нашей Родины. Всем успехов и удачи!"

| Фото: Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Честной спортивной борьбы и ярких побед участникам первенства пожелала олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

На открытии присутствовали почетные гости: заслуженный работник физической культуры РФ и почетный работник физической культуры и спорта Тюменской области Михаил Либерман; российский биатлонист, участник Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса, заслуженный тренер России Алексей Сидоров; российский биатлонист, участник чемпионата Европы, призер чемпионата России, мастер спорта России международного класса, заместитель директора по спорту ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" Михаил Журавлев.

Победителей выявят в трех возрастных группах: 2001 г.р. и старше, 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и младше. Помимо этого, определят сборную, которая займет первое общекомандное место.

7 марта спортсмены выйдут на дистанцию классическим стилем. 9 марта лыжники побегут гонку свободным стилем.