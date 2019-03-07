Александр Моор: Альберт Суфианов — талантливый нейрохирург и человек с большим сердцем

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Альберт Суфианов — талантливый нейрохирург, человек с большим сердцем. К своим 54 годам он воспитал десятки специалистов, спас сотни жизней и продолжает это делать каждый день.

Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя Альберта Суфианова с днем рождения.

"Тюменский Федеральный центр нейрохирургии под его руководством уже много лет известен не только в России. В прошлом году Альберт Акрамович провел внутриутробную операцию на мозге ребенка. Первую в России и вторую в мире. Сегодня он празднует день рождения. Желаю ему благополучия и крепкого здоровья!", - сказал Александр Моор.

Напомним, глава региона предложил рассказать о достойных людях в рамках интернет-марафона #людирегиона72, о старте которого он объявил 5 марта. Присоединиться к акции и поделиться своей историей о людях, достойных восхищения и благодарности, может любой пользователь, разместив информацию в личных аккаунтах под хештегом #людирегиона72.