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Юные дзюдоистки встретились на татами в Тюмени

Спорт, 19:38 07 марта 2019

judocenter.ru | Фото: judocenter.ru

Четвертый открытый международный турнир по дзюдо среди девочек, посвященный 8 марта, прошел в Тюмени, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В соревнованиях приняли участие 144 спортсменки 2005-2007 и 2008-2009 годов рождения из спортивных школ и клубов Тюменской области, Омска, Новосибирска, Черногорска, Кургана.

В своих весовых категориях победительницами из тюменского региона стали: Екатерина Фоминых из Бердюжского района, Евгения Богачанова из Ишима, Анна Болсун из Тюменского района, Мария Ахмирова из Нижней Тавды, тюменки Влада Кривоногова, Алиса Малышева, Екатерина Мохирева, Ксения Казанцева и Дарья Стародумова.

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# дзюдо , турнир , ЦОП Тюмень-дзюдо

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