"Тюмень" разошлась миром с "Тамбовом"

| Фото: пресс-служба ФК "Тамбов" | Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

1:1 - таков итог встречи "Тамбов" - "Тюмень" в рамках Олимп-первенства России по футболу среди клубов ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, сибиряки в очередной раз доказали, что являются непредсказуемой командой. Наверное, только преданные болельщики "Тюмени" верили в то, что любимая команда может не уступить "Тамбову", который уже одной ногой стоит в Премьер-лиге.

Отчетная игра началась по сценарию гостей – уже на третьей минуте дебютант "Тюмени" серб Владан Милосавлев ювелирной передачей выдал мяч в чужую штрафную площадь Астемиру Гордюшенко, который уверенно реализовал голевой момент.

Поведя в счете, гости не закрылись в обороне. Порой в чужой штрафной с мячом был даже крайний защитник Александр Бем, впервые вышедший в основном составе "Тюмени".

Вскоре после гола Милосавлев вновь был в центре событий. Серб у своих ворот не уследил за Антоном Килиным. Тот забил, но из офсайда… А на 25-й минуте тюменцы остались вдесятером – после второй жёлтой карточки с поля удалили защитника Фархода Васиева. После этого сибиряки в основном оборонялись. Защищались они грамотно и самоотверженно. Хозяева играли жестко. Они повредили нос вратарю "Тюмени" Станиславу Бучневу.

"Тамбов" наращивал темп и на 86-й минуте все же сравнял результат - вышедший на замену Олег Чернышов ударом из-за пределов штрафной площади "размочил" ворота Бучнева. Итог – 1:1.

Теперь тюменцы на своем поле сыграют против столичного "Чертаново". Матч состоится 16 марта.