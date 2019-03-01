Сергей Шустов: выставки помогают развивать новые технологии в строительстве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодные строительные выставки способствуют развитию на территории области новых технологий и внедрению новых материалов. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, открывая ХХV специализированную выставку "Строительство и архитектура. Дорожная и строительная техника и технологии".

"Президент страны поставил масштабную задачу в ближайшие годы в полтора раза увеличить объемы строительства и ввода жилья, - напомнил он. - Я думаю, что для строительной отрасли тюменского региона это не только определенный вызов, но и драйвер в развитии отрасли. Благодаря таким выставкам, строительные организации, предприятия, которые занимаются выпуском и разработкой новых различных материалов и оборудования, обмениваются опытом".

В ХХV специализированной выставке "Строительство и архитектура. Дорожная и строительная техника и технологии", которая будет работать до 15 марта, принимают участие более 80 ведущих предприятий строительного бизнеса из разных регионов России, Беларуси и Северного Кипра.

На выставке, как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в АО "Тюменская ярмарка", представлены лучшие образцы строительной техники, технологий, материалов и оборудования, современных архитектурных решений.

Успех этого масштабного форума обусловлен, по оценке специалистов, прежде всего многолетним опытом его проведения и тем, что участвуют в нем ведущие представители строительного бизнеса из разных регионов России: ООО "Гранд" и "Нью Петрол Тюмень", ООО ПО "Топол-Эко" из Москвы и ООО "Уралглавкерамика" из Челябинска, ОАО "Могилевлифтмаш" из Республики Беларусь и ООО "Сибирьлизингком" из Томска.

Выставка традиционно проходит при поддержке правительства Тюменской области и активном участии Главного областного управления строительства и Союза строителей региона.

Борис Олейник