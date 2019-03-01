Чемпионат УФО по танцевальному спорту пройдет в Тюмени

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе, чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе пройдут на площадке СК "Центральный" 16-17 марта, сообщает Дворец "Пионер".

Регистрация будет проходить на турнире по классификационным книжкам, свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании от несчастных случаев. Прием заявок от ансамблей завершен.

Соревнования стартуют в 10 часов. Парные и сольные выступления будут проходить одновременно на двух площадках, ансамбли выйдут на паркет одной большой площадки.

В программе – выступления самых юных спортсменов в рамках спортивно-массовых соревнований, кубковые соревнования танцоров возрастной категории: "Дети "Н", "Дети-1" и "Дети-2". Также на паркет выйдут пары категорий "Юниоры-1", "Юниоры-2", "Молодежь", "Молодежь-2", "Взрослые", а также соревнования будут проходить по разным классам и в смешанных группах.