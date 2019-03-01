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Александр Моор поздравил работников ЖКХ и сферы бытовых услуг с профессиональным праздником

Губернатор, 13:35 17 марта 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания отмечают в третье воскресенье марта. Свои поздравления работникам и ветеранам направил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Современную жизнь невозможно представить без вашей непростой, но очень нужной работы. Бесперебойное функционирование и надежность инженерных и коммунальных систем, высокое качество предоставленных услуг во многом определяют и качество жизни, уровень комфорта для каждого человека. Ответственность и добросовестность, оперативность при устранении проблем, неравнодушное отношение к выбранному делу специалистов, работающих в сферах бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – это надежная основа поступательного развития отрасли, изменений к лучшему. От вашей ежедневной работы зависит благополучие жителей региона", - отметил глава региона, поблагодарив специалистов за плодотворный труд, самоотдачу и профессионализм.

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# Александр Моор , ЖКХ

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