Тюменка Виктория Сливко выиграла золото кубка IBU

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко завоевала золото в масс-старте и бронзу в спринтерской гонке восьмого этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле-валь Мартелло, сообщает ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

Второе место в масс-старте заняла немка Надин Хорхлер, третьей стала шведская биатлонистка Ингела Андерссон. В спринтерской гонке пьедестал с Викторией Сливко разделили француженка Каролин Коломбо и россиянка Ирина Казакевич, которые заняли первое и второе места соответственно.

Виктория Сливко стала обладательницей Кубка Международного союза биатлонистов этого сезона.

"Это мой первый малыш глобус и я хочу сказать всем спасибо. Спасибо команде – она у меня лучшая, спасибо родным и близким, моих дорогим болельщикам, которые всегда меня поддерживают", - прокомментировала Виктория свою победу.