Ишимским молодым семьям помогут улучшить жилищные условия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 21 молодая семья получила свидетельство на улучшение жилищных условий. Это уже третье вручение документов. С конца февраля свидетельства получили 77 семей.

"Молодые семьи – это будущее нашего города, улучшение их жилищных условий – залог того, что Ишим будет развиваться", - подчеркнул глава муниципалитета Федор Шишкин.

Семья Бырдиных пришла на вручение с дочкой Елизаветой, которая получила сертификат за себя и за маленьких братьев.

"Сейчас мы живем в однокомнатной квартире. Теперь наша семья сможет купить дом!", - делится Марина Бырдина.

Всего в 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках программы "Обеспечение жильём молодых семей" обретут 99 семей.

Инна Кондрашкина