Областной зимний фестиваль ГТО стартует 25 марта

| Фото: www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций пройдет в Тюмени 25-27 марта, сообщают организаторы.

В нем примут участие школьники от 13 до 17 лет, победители и призеры муниципальных этапов фестиваля. Всего более 200 человек.

Фестиваль приурочен к знаменательной дате: 24 марта исполняется 5 лет со дня подписания президентом Российской Федерации Указа "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

Программа фестиваля рассчитана на три соревновательных дня. Участникам предстоит показать свои результаты в стрельбе из пневматической винтовки, беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места. Завершат программу фестиваля соревнования по лыжным гонкам.

Торжественная церемония открытия начнется в Легкоатлетическом манеже 26 марта в 9 часов 30 минут.