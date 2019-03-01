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Спортсмены ТИУ лидировали в спартакиаде вузов

Спорт, 15:32 20 марта 2019

www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Сборная ТИУ признана лидером в общекомандном зачете на спартакиаде вузов Тюмени, сообщает вуз.

Второе место — у ТюмГУ, замкнул тройку призеров ТВВИКУ.

В соревнованиях участвовали обучающиеся Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А.И. Прошлякова, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, филиала Московского института государственного управления и права, Тюменского государственного медицинского университета. Студенты соревновались по семи видам спорта: настольный теннис, шахматы, дартс, стрельба из винтовки, волейбол, мини-футбол и ГТО.

По итогам спартакиады спортсмены Тюменского индустриального университета победили в этапах по настольному теннису, шахматам, дартсу и мини-футболу. Команда опорного вуза набрала 12 очков, что равно количеству очков, набранных командой ТюмГУ. Победитель был определен по сумме первых мест в отдельных видах спорта.

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# вузы , спартакиада , ТИУ

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