В Тюмени назвали имена победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучшие инженеры-теплотехники Уральского федерального округа живут в Тюмени. Такой результат показал заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который проходил в областной столице.

В номинации "Лучший инженер-теплотехник" среди работников первое и третье место остались за хозяевами состязаний. Лидером оказался Евгений Чистяков из НИПИГАЗ (входит в состав СИБУРа), второе место присудили Анне Файзулиной из нижневартовского предприятия "Теплоснабжение", третье - тюменцу Кириллу Кузьменко из СУЭНКО. Среди студентов лучшим стал студент Тюменского индустриального университета Виталий Федоров, а второе и третье места ушли молодым людям из Свердловской области, Рустаму Шалмухамбетову и Данилу Даминову соответственно.

Подарки им вручал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он отметил, что перечень номинаций конкурса "Славим человека труда!" постоянно меняется для того, чтобы охватить широкий спектр рабочих профессий, и номинация "Лучший инженер-теплотехник" проходила впервые.

"Сегодняшние жаркие баталии, совместная работа студентов и опытных специалистов дает понять, что профессия эта очень востребована. Знания эти будут применены в первую очередь для людей, так как теплотехники работают ради улучшения качества жизни всех нас", - сообщил Дмитрий Кузьменко.

Он также подчеркнул, что проведение финального этапа состязаний мастеров художественных народных промыслов в Тюмени свидетельствует о заслугах региона в их развитии. Все участники показали настоящий класс и за несколько часов создали поистине предметы искусства, заметил главный федеральный инспектор.

В адрес участников приветственную телеграмму направил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что на протяжении многих десятилетий мастера народных промыслов и ремесел региона ведут плодотворную работу по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры Сибири и всей России.

"Наш регион самобытен и уникален, он славится архитектурными памятниками деревянного зодчества, неповторимыми изделиями косторезных мастеров, достижениями в ковроткачестве. Конкурс в отрасли народных художественных промыслов в последние годы привлекает повышенное внимание, и это не случайно. В нем участвуют мастера, развивающие традиционные приемы декоративно-прикладного искусства и применяющие современные техники. Это позволяет показать разнообразие народных ремесел", - рассказал глава региона и пожелал всем успехов, вдохновения и новых интересных проектов.

В номинации "Лучший мастер по ручному ткачеству" победу одержала Ольга Ефимова из Челябинской области, ее землячка Татьяна Тетюрина стала третьей, а второе место заняла Елена Мещерякова из Курганской области. Поздравлять женщин на сцену вышел заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

"Для Тюменской области большая честь принимать настоящих профессионалов из регионов Уральского федерального округа. Убежден, что вас объединяет любовь к выбранному делу, желание совершенствовать свое мастерство и добиваться успеха. Это все не только праздник профессий, но и серьезная конкурентная площадка, которая дает возможность обменяться опытом, выявляет лучших и вдохновляет на новые идеи. Это также испытание на прочность, умение концентрироваться и выполнять задание в кратчайшие сроки. Вы все с этим успешно справились", - обратился Владимир Сысоев к участникам номинации и пригласил их приезжать в Тюмень снова в качестве туристов.

В номинации "Лучший мастер по художественной обработке дерева" первым стал Юрий Деняев из Челябинской области, третье место также за этим регионом, его присудили Сергею Федорову. Андрей Лиходед из Свердловской области занял второе место. Вручая дипломы лауреатов и памятные сувениры от правительства Тюменской области, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн признался, что испытывает особую любовь к работе с деревом.

"Папа у меня был токарь, и в нерабочее время он делал прялки. И этот запах дерева, работа с ним всегда меня потрясала, поэтому все сегодня мне родное. А еще сегодня - международный День счастья, и я счастлив быть здесь с вами", - поделился эмоциями депутат и зачитал в качестве подарка всем присутствующим стихотворение собственного сочинения.

В номинации "Лучший мастер по художественной обработке рога, кости" две награды отправились на Ямал. Первым стал Семен Севли из Ямало-Ненецкого автономного округа, третьим - Александр Сотруев, его земляк. Второй приз присудили тоболячке Елене Кузнецовой. Поздравляла с заслуженными наградами их депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

"Эта профессия уникальна и требует много качеств от мастера - и художественное выражение, и терпеливость. Этот промысел сформировался в основном на северных территориях нашей страны и в каждом регионе он имеет свои особенности, в косторезных работах передаются многолетние традиции. Творения наших мастеров можно найти во многих музеях России и мира. Желаю вам всем достигнуть желаемых высот в этом деле", - заявила она и передала особый привет Ханты-Мансийскому автономному округу, с которым Инну Лосеву связывают более тридцати лет жизни.

Дарья Казакова