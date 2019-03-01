Ольга Козловская: из труда ремесленников складывается благополучие края

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 40 лет занимается художественным ручным ткачеством Ольга Козловская. В конкурсе профмастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший мастер по художественному ручному ткачеству" она принимает участие первый раз.

"В первом туре по условиям конкурса нужно было выткать орнаментированный пояс в технике браного ткачества, взять этнографический образец и сделать его реконструкцию. Кто-то выполнял в технике, которая распространена в их местности. Я взяла за основу образец, который нашла в запасниках Тюменского областного краеведческого музея , но постаралась, чтобы он был интересным для современных людей и сделала свадебный пояс с надписью "Покрасуйся девушка до святого батюшкиного благословения". Жюри присудило ему первое место", - рассказала она.

По словам Ольги Козловской, художественное ручное ткачество — очень интересное и полезное занятие. "Ремесло позволяет отдыхать, развивать пространственное воображение, для меня это своего рода медитация. Считаю, что творческие люди живут дольше и они более здоровы", - отметила она.

Ольга Козловская делится своими знаниями и умениями, обучает этому студентов в Тюменском государственном институте культуры на кафедре искусствоведения и изобразительных искусств.

"Всем советую принимать участие в любых конкурсах, фестивалях и мероприятиях. Это всегда интересно, ново, полезно: можно познакомиться с интересными людьми, узнать новые приемы и технологии, которые обогатят ваши техники. Если у человека есть желание постичь вершины своего ремесла, то всегда можно достичь успеха и победы", - подчеркнула она и добавила, что конкурс профмастерства "Славим человека труда!" способствует развитию ремесел в регионе.

"Даже в его названии есть уважение к ремеслам, к ручному труду, к труду профессионалов. Мы не видим труда этих людей каждый день, но из этого складывается благополучие нашего края", - сказала Ольга Козловская.

Ирина Шемякина