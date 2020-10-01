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Инженеры из Тюмени стали победителями конкурса "Славим человека труда" в информбезопасности

Общество, 19:59 28 октября 2020

Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия

Представитель компании "Ай Ти Ту Джи" из Тюмени Дмитрий Бобырев стал победителем заключительного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области в номинации "Лучший инженер информационной безопасности" в группе рабочих.

Второе место в этой же группе занял тюменец Андрей Козлов из ООО "Анлим-IT". Третье место у представителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Виталия Михно.

В группе студентов первое и второе места также заняли тюменцы: Марина Чемолдинова и Владимир Нестор, оба представители Тюменского госуниверситета. Бронзовая награда досталась Ивану Коркину из Курганской области.

В этом году участники представляли проекты очно-дистанционно. Тюменцы подготовили очную презентацию, представители других регионов - онлайн. Самая младшая участница - студентка Екатерина Семавина из Челябинской области, ей 20 лет. Самый старший - тюменец Алексей Марголин, ему 37. Всего на заключительном этапе проекты представили 11 конкурсантов: пять инженеров и шесть студентов из Тюменской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры.

Вручил награды победителям заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев. Он поблагодарил участников за вклад в развитие отрасли и пожелал новых достижений в профессиональной сфере.

"Сегодня новые технологии и глобальные коммуникации охватывают практически все сферы деятельности человека. Однако вместе с этим необходимо учитывать риски и угрозы в информационной сфере. Эти задачи решают профессионалы - люди, посвятившие себя информационной безопасности. Проект "Славим человека труда!" — хороший способ показать важность и красоту их труда и привлечь молодежь в инженерные отрасли", - отметил он.

Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия Фото Сергея Елесина, ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# информационная безопасность , ИНФОТЕХ , Славим человека труда

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