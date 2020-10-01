Инженеры из Тюмени стали победителями конкурса "Славим человека труда" в информбезопасности
Представитель компании "Ай Ти Ту Джи" из Тюмени Дмитрий Бобырев стал победителем заключительного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области в номинации "Лучший инженер информационной безопасности" в группе рабочих.
Второе место в этой же группе занял тюменец Андрей Козлов из ООО "Анлим-IT". Третье место у представителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Виталия Михно.
В группе студентов первое и второе места также заняли тюменцы: Марина Чемолдинова и Владимир Нестор, оба представители Тюменского госуниверситета. Бронзовая награда досталась Ивану Коркину из Курганской области.
В этом году участники представляли проекты очно-дистанционно. Тюменцы подготовили очную презентацию, представители других регионов - онлайн. Самая младшая участница - студентка Екатерина Семавина из Челябинской области, ей 20 лет. Самый старший - тюменец Алексей Марголин, ему 37. Всего на заключительном этапе проекты представили 11 конкурсантов: пять инженеров и шесть студентов из Тюменской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры.
Вручил награды победителям заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев. Он поблагодарил участников за вклад в развитие отрасли и пожелал новых достижений в профессиональной сфере.
"Сегодня новые технологии и глобальные коммуникации охватывают практически все сферы деятельности человека. Однако вместе с этим необходимо учитывать риски и угрозы в информационной сфере. Эти задачи решают профессионалы - люди, посвятившие себя информационной безопасности. Проект "Славим человека труда!" — хороший способ показать важность и красоту их труда и привлечь молодежь в инженерные отрасли", - отметил он.
Евгения Шевцова