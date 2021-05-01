Тюменец Аркадий Лепихин стал лучшим каменщиком УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Награждение победителей федерального этапа конкурса профмастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший каменщик" состоялось в ДК "Нефтяник" 19 мая. По результатам испытаний первое место в группе рабочих занял тюменец Аркадий Лепихин, второе место у Николая Казаринова из Тюмени. Третье место занял Артур Сафиуллин из Нижневартовска.

В группе обучающихся первое место у Вадима Меньщикова из Тюмени, второе занял челябинец Иван Стариков, третье место – представитель Югры Марат Вильданов.

Девять студентов и 10 рабочих из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей показывали свое мастерство в максимально приближенных к реальным условиях - на стройплощадке будущего дома.

"Было ощущение не соревнования, а праздника, - поделился победитель конкурса Аркадий Лепихин. - Спасибо всем организаторам этого конкурса и его участникам за то, что собрались вместе. Сейчас могу сказать, что мог бы сделать свою работу еще лучше, но сказывается пристальное наблюдение".

Напомним, что Тюменская область в числе других субъектов УФО принимает активное участие в конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!", масштабного социального проекта, главная цель которого — повышение в общественном мнении престижа рабочих и инженерных профессий и социального статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную сферу с новым социальным мышлением.

Также конкурсы профмастерства должны помочь преодолеть кадровый голод. Как отметил глава регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, в настоящее время строительная отрасль региона испытывает дефицит в рабочих профессиях, в том числе, в специальности каменщика. "По востребованности кадров в настоящее время это отрасль номер один, - добавил он. - В строительной сфере по Тюменской области на сегодня заявлено более шести тысяч вакансий".

С 2012 года в отборочных этапах конкурса профмастерства приняли участие более 300 учащихся образовательных организаций и 4 тыс. работников ведущих отраслей экономики области: строительства, машиностроения, нефтедобычи, электроэнергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и общественного питания.

Конкурсы проходят по востребованным в регионе профессиям, по их итогам 119 представителей Тюменской области стали победителями и призерами в специальностях штукатура, сварщика, электромонтера, токаря-универсала, тракториста-машиниста и многих других.

По итогам конкурсного движения формируется региональный банк победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства, основная цель которого - использование потенциала лучших мастеров в своей профессии.

Николай Ступников