В Тюмени открыли "Точку кипения"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Формирование новых экономических субъектов - наша задача на будущее. Об этом на торжественном открытии пространства коллективной работы "Точка кипения - Тюмень" заявил губернатор Александр Моор.

Глава региона образно охарактеризовал задачи, которые стоят перед "Точкой кипения" в Тюмени: "Градус эмоций при дискуссиях всегда повышается, иногда до точки кипения, но кипение ради кипения нам не интересно. Совсем недавно наткнулся на фразу, очень точно определяющую, чем стратегия отличается от тактики: стратегия без тактики - это медленный, но прямой путь к победе, а тактика без стратегии - это суета перед поражением".

Чтобы точка кипения не была суетой перед поражением, он предложил вариант понимания этого пространства. "Точка кипения - это то место, где вещество переходит из одного состояния в другое. На мой взгляд, открывая это пространство, мы должны все устроить так, чтобы здесь рождались идеи для экономики, предпринимательства, - подчеркнул Александр Моор. - Перевести из текущего состояния, пусть и очень хорошего, в новое состояние, которое соответствует будущему. Будущее кажется далеким, но формируется сегодня".

Губернатор пожелал, чтобы участники новых моделей регионального развития по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом собирались здесь, могли обсуждать идеи, слышать друг друга и вырабатывать стратегию.

Заместитель директора Агентства стратегических инициатив Андрей Силинг отметил, что "Точка кипения" - это объединение людей. "Очень символично, что пространство открылось в технопарке, здесь уже есть промышленное наполнение. Для того, чтобы строить новые проекты, нужно общаться с разными людьми разных профессий", - сказал он.

Перед церемоний открытия глава региона оценил экспонаты технологической выставки "TMN-expo". Экскурсию провела директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Они осмотрели стенд ТюмГУ, на котором представлен комплекс для подготовки и планирования хирургических операций - ИнтерМед, многоступенчатый проект, направленный на повышение качества и объема памяти у школьников - Мозг Лимитед. Тюменский индустриальный университет представил стенд с приборами и прототипами систем сервиса сети Интернета вещей, системы дистанционного управления запорной арматуры для водоснабжения.

Доброй традицией во время открытия пространств "Точка кипения" во всех городах стало символическое зажигание светофора - отныне он всегда "зеленый".

Также во время торжественного открытия было подписано соглашение о сотрудничестве о развитии пространства "Точка кипения - Тюмень". Новое пространство объединит бизнесменов, ученых, общественных деятелей, политиков и студентов. Основные направления проекта "Точка кипения - Тюмень" - цифровая экономика, новые модели образования, рынки НТИ. Здесь, как заверяют организаторы, тюменцы смогут генерировать и продвигать новые идеи, в том числе на федеральный уровень, делиться опытом.

Отправной точкой запуска нового коллективного пространства стали семинары, лекции, дискуссии с участием федеральных экспертов. В первый день работы "Точка кипения - Тюмень" пройдет панельная дискуссия "Вторая волна модернизации региона", на которой выступят Андрей Силинг, Мария Рудзевич и председатель Совета ректоров вузов Тюменской области, ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Во второй половине дня тюменцев приглашают на лекцию руководителя проекта "Технический прогресс и экономика будущего" Кирилла Игнатьева "Следующий экономический кризис и новые рынки: чем заниматься, чтобы не проиграть". Эксперт поделится своим видением будущего экономики России, расскажет о секретах антикризисного управления и тех изменениях, которые ждут экономику.

Напомним, что формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработало Агентство стратегических инициатив и используется с 2014 года. Первая "Точка кипения" открылась в Москве осенью 2013 года. На сегодня в России "Точки кипения" работают в 19 городах.

Екатерина Исаева