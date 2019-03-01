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Сотрудники РЖД побегут на лыжах в Тюмени

Спорт, 09:35 22 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский чемпионат работников ОАО "РЖД" по лыжным гонкам впервые пройдет в Тюмени 24 и 25 марта, сообщают организаторы.

Более 100 спортсменов-железнодорожников – представители 13 филиалов, съедутся в Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

24 марта в 16 часов 30 минут в лыжных забегах свободным стилем на дистанцию в 3 км стартуют женщины. В 17 часов 10 минут свободным стилем дистанцию в 5 км будут покорять мужчины. 25 марта в 10 часов соревнования начнутся с женской эстафеты, 4 *3 километра, а в 11 часов 30 минут в эстафету вступят мужчины на дистанциях 4 * 5 километров. В 13 часов состоится торжественная церемония награждения победителей.

Эстафета и церемония закрытия соревнований будут транслироваться в режиме онлайн на youtube канале РФСО "Локомотив".

Почетными гостями чемпионата в Тюмени станут руководители ОАО "РЖД" и Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив", Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года, трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков.

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# лыжные гонки , РЖД

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