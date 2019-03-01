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Тюменские школьники посоревнуются на фестивале ГТО

Спорт, 13:26 22 марта 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников 13-17 лет пройдет в Тюмени с 25 по 27 марта.

В фестивале примут участие более 200 человек – все они победители и призеры муниципальных этапов. Торжественная церемония открытия начнется в Легкоатлетическом манеже 26 марта в 9 часов 30 минут.

Ребята посостязаются в стрельбе из пневматической винтовки, беге на короткие и длинные дистанции, подтягиваниях, отжимании. Завершат соревновательную программу лыжные гонки.

Напомним, фестиваль приурочен к пятилетию со дня подписания президентом России указа "О внедрении физкультурно-спортивного комплекса ГТО".

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