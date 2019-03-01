Пассажиров Рощино доставят на новом перронном автобусе

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

Две единицы спецтехники: перронный автобус "МАЗ" и вакуумную подметально-уборочную машину Mercedes-Benz приобрел аэропорт Рощино, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перронный автобус предназначен для перевозки пассажиров по территории аэропорта. Он оборудован шестью дверями – по три с каждой стороны. Высота пола составляет всего 30 см над уровнем дороги, что исключает необходимость ступенек при входе. Такая конструктивная особенность автобуса МАЗ-171 позволяет значительно упростить посадку и высадку пассажиров, а также загрузку и выгрузку ручной клади.

Вместимость автобуса соответствует вместимости многих современных самолетов - 122 человека.

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

Подметально-уборочная машина предназначена для уборки и очистки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

На данный момент в обеспечении производственного процесса аэропортового комплекса задействовано более 200 единиц специальной техники как отечественного, так и иностранного производства. Для поддержания спецтехники в технически исправном состоянии, в аэропорту Рощино производится плановое ежегодное обновление спецтранспорта.