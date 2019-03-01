Тюменских футболистов вызвали в сборную России

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Трое тюменских футболистов вызваны в сборную России по мини-футболу U-19, которая начинает подготовку к основному раунду квалификации первого официального Чемпионата Европы под эгидой УЕФА.

Участие в учебно-тренировочном сборе на базе УСК "Аквариум" примут вратарь Денис Субботин, полевые игроки Илья Барбаков и Камиль Герейханов, представляющие МФК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Также в составе сборной игроки из "Синары", (Екатеринбург), "Газпрома-Югры, московских "Спартака", "Красной гвардии" и "Динамо", "Сибиряка" из Новосибирска, нижегородского "Оргхима".

Напомним, что сборная России является хозяйкой отборочной группы 6. Все матчи квалификации в данном квартете пройдут с 27 по 30 марта на арене УСК "Подмосковье" в Щёлково, где в те же дни будет проходить Всероссийский финал проекта "Мини-футбол - в школу".

Первый матч национальная сборная проведет 27 марта, ее соперником станет коллектив из Беларуси. 28 марта сыграют Россия – Греция, а 30 марта Россия – Чехия.

Победитель группы станет участником финальной стадии континентального турнира, который состоится в Риге с 8 по 14 сентября.