  • 22 марта 201922.03.2019пятница
  • USD63,7420
    EUR72,7870
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-восточный

Объем работ на ЗапСибНефтехиме выполнен на 94,4%

Экономика, 16:43 22 марта 2019

Тобольское предприятие СИБУР во ВКонтакте | Фото: Тобольское предприятие СИБУР во ВКонтакте

Общий прогресс работ по проекту #ЗапСибНефтехим составил 94,4 % по итогам февраля 2019 г., сообщает пресс-служба Тобольского предприятия СИБУР.

Пусконаладочные работы - в активной фазе и составляют 30,2 %. Поставка оборудования и материалов выполнена на 99,3 %. Строительно-монтажные работы завершены на 95,3 %.

Продолжается наладка фасовочных линий на логистической платформе, достигнута механическая готовность центральной операторной, завершено строительство объектов железнодорожной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , СИБУР , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 22.03.2019Объем работ на ЗапСибНефтехиме выполнен на 94,4%
12:42 22.03.2019Пассажиров Рощино доставят на новом перронном автобусе
19:31 21.03.2019Клиенты Альфа-Банка могут покупать валюту в пару кликов по самому выгодному курсу
17:49 21.03.2019Обогащенный йодом и селеном кефир появился в тюменских магазинах