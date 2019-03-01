Объем работ на ЗапСибНефтехиме выполнен на 94,4%
| Фото: Тобольское предприятие СИБУР во ВКонтакте
Общий прогресс работ по проекту #ЗапСибНефтехим составил 94,4 % по итогам февраля 2019 г., сообщает пресс-служба Тобольского предприятия СИБУР.
Пусконаладочные работы - в активной фазе и составляют 30,2 %. Поставка оборудования и материалов выполнена на 99,3 %. Строительно-монтажные работы завершены на 95,3 %.
Продолжается наладка фасовочных линий на логистической платформе, достигнута механическая готовность центральной операторной, завершено строительство объектов железнодорожной инфраструктуры.