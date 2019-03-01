Итоги года от "МегаФона": россияне стали потреблять больше трафика

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В первую очередь рост сказался на уровне потребления интернета — в последнем квартале 2018 года пользователь "МегаФона" в среднем тратил больше 10 ГБ трафика. В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 40%. Из 75 млн абонентов 28 млн подключаются с устройств, которые поддерживают 4G.

За прошлый год "МегаФон" увеличил инвестиции в качество связи и сервисов — это позволило создать самую большую мобильную сеть в России. К началу 2019 года у компании было почти 223 тыс. базовых станций связи, больше трети из них работают с LTE.

Также компания отчиталась о росте выручки на 4,3% и прибыли - на 2,7%. Это позволит компании активно развивать 5G в России, на это уже есть большие планы. За прошлый год "МегаФон" уже провел несколько тестовых запусков сети пятого поколения вместе с Nokia, Qualcomm и Huawei.

Основные финансовые и операционные показатели "МегаФона" за 2018 год

· Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн рублей.

Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн рублей.

Показатель рентабельности OIBDA составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году

Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн рублей.

CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн рублей.

Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4869 млн рублей.

Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн рублей.

Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года