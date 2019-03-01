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Тюменские биатлонисты завоевали две бронзы в Мурманске

Спорт, 09:02 23 марта 2019

ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Две бронзовые медали завоевали тюменские биатлонисты в Мурманске, сообщает областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону.

В спринтах на "Празднике Севера" Дарья Шаклеева на дистанции 6 км финишировала третьей, пропустив вперед соперниц из Смоленска и Мурманска.

Еще одна воспитанница тюменской школы Ксения Шнейдер заняла девятую строчку. Тюменки Мария Холманских и Карина Дунаева вошли в топ-25 гонки из 53 участниц.

Среди юношей в спринте на 7,5 км 21 марта воспитанник тюменской школы Виталий Гатилов также завоевал бронзу. Первое и второе места заняли представители Ижевска и Ханты-Мансийска.

Также хороший результат показал тюменец Ильдан Бакиев: он пришел к финишу пятым. Тюменцы Павел Менделеев и Александр Бабушкин заняли 15-е и 20-е места соответственно. Всего на старт выходили 82 спортсмена.

"Праздник Севера" в Мурманске завершится 31 марта. Здесь проходят спортивные состязания по различным зимним видам спорта. Неизменными остаются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта.

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# биатлон , лыжи

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