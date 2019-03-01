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Мама Антона Шипулина выиграла гонку мастеров

Спорт, 12:16 26 марта 2019

Ольга Штпулина выиграла спринт на 5 км в своей возрастной категории, эстафету и индивидуальную гонку на 7,5 км в рамках чемпионата мира в категории masters (ветераны), который состоялся в финском Контиоахти с 19 по 24 марта. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Эксперты назвали ее выступление ярким дебютом. Мама прославленных биатлонистов Антона Шипулина и Анастасии Кузьминой вместе с мужем впервые приняла участие в ветеранском чемпионате мира. Владимиру Шипулину пока не удалось добраться до высоких мест, а мастер спорта по лыжным гонкам Ольга Шипулина за счет функциональной готовности победила во всех трех стартах, в которых принимала участие.

Медали состязаний завоевали тюменские ветераны Ольга Мельник, Наталья Семина, Ольга Кадргулова, Галина Куклева.

Российские ветераны, вообще, сильно выступили на этих стартах. Всего в 11 возрастных категориях приняли участие более 200 энтузиастов биатлона из 14 стран.

С результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

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# Анастасия Кузьмина , Антон Шипулин , биатлон , Галина Куклева , Ольга Мельник

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