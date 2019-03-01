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Проект "Умная скважина" придет в Тюменскую область через два года

Экономика, 13:32 26 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Умная скважина" придет во все нефтедобывающие регионы России, в том числе и в Тюменскую область, через два года.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил гендиректор ОООО "Лукойл-Пермь" Олег Третьяков на пресс-конференции в центральной инженерной службе "Оса" Пермского края 26 марта, где состоялась презентация проекта.

"Наши коллеги, которые работают в Западной Сибири, в частности в Когалыме, Лангепасе и Урае, уже имеют такие центры инженерной службы, что дает им ряд преимуществ. Одно из них - возможность собрать информацию с буровых, которые находятся в нескольких сотнях километров", - пояснил он и добавил, что применение умных технологий снижает производственные риски и позволяет контролировать технологический процесс удаленно, без оператора.

Анжела Лебедева

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# ТЭК , Умная скважина

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