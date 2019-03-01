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Школу оштрафовали за свободный доступ к сайтам с вредоносной информацией

Происшествия, 09:27 27 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На 20 тыс. рублей оштрафовали школу, в которой был доступ к вредоносным ресурсам, в Абатском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Абатского района выявила нарушения в Банниковской школе в ходе проверки соблюдения требований федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Компьютеры в классах Банниковской школы (филиалы с. Банниково и с. Шевырино) подключены к Интернету. В надзорном органе считают, что в учреждении не приняли достаточных мер по защите детей от опасной информации — в школе был свободный доступ к сайтам с вредоносной информацией.

Прокуратура района возбудила в отношении Банниковской школы административное дело по части 2 статьи 6.17. КоАП РФ “Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой в сети Интернет информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. Образовательную организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений закона. Доступ к вредоносной информации ограничили. К дисциплинарной ответственности привлекли одно должностное лицо.

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# Интернет , прокуратура , штрафы

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