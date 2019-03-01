В Лабытнанги каменщик упал с седьмого этажа
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32-летний каменщик разбился, упав с седьмого этажа строящегося здания в Лабытнанги около 9 часов 24 марта, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Городской следственный отдел проводит проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке. Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначен комплекс криминалистических экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.