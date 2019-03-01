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Тоболяк не проснулся после сильного избиения

Происшествия, 17:10 27 марта 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Жителя Тобольска подозревают в гибели знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Тело ранее судимого 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома в микрорайоне Менделеева в Тобольске 24 марта около 20 часов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний тоболяк.

По версии следствия, подозреваемый вместе с товарищем распивал спиртное в квартире общей знакомой. Произошла ссора. Злоумышленник избил собутыльника. Когда подозреваемый ушел домой, хозяйка квартиры и пострадавший легли спать. Проснувшись утром, женщина заметила, что гость не дышит.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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# преступление , следователи , смерть , Тобольск

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