Тоболяк не проснулся после сильного избиения
Жителя Тобольска подозревают в гибели знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Тело ранее судимого 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома в микрорайоне Менделеева в Тобольске 24 марта около 20 часов.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний тоболяк.
По версии следствия, подозреваемый вместе с товарищем распивал спиртное в квартире общей знакомой. Произошла ссора. Злоумышленник избил собутыльника. Когда подозреваемый ушел домой, хозяйка квартиры и пострадавший легли спать. Проснувшись утром, женщина заметила, что гость не дышит.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.