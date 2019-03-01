Александр Моор: Тюменская область готова принять соревнования по биатлону любого уровня

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Тюменская область будет претендовать на проведение Гонки чемпионов в 2020 году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Кроме того, по согласованию с федерацией лыжных гонок России мы подтвердили готовность принять этап Кубка мира в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов. Надеемся на положительное решение. У Тюменской области есть богатый опыт проведения спортивных турниров разного масштаба. В силу всем известных обстоятельств международные соревнования у нас пока не проводятся, но посмотрите, сколько болельщиков из Тюмени и многих регионов России собрались на чемпионат России по биатлону. Получился настоящий спортивный праздник", - отметил губернатор.

Тюменская "Жемчужина Сибири" принимает не только биатлонные турниры. Здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, велоспорту, спортивному ориентированию. Совсем недавно на трассах "Жемчужины Сибири" боролись за награды участники Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

"В нашем центре зимних видов спорта круглый год проводят тренировочные сборы не только тюменские команды, но и спортивные коллективы из многих регионов страны и из-за рубежа. "Жемчужина Сибири" востребована. Тюменская команда организаторов готова к проведению соревнований самого высокого уровня", - подчеркнул Александр Моор.

Член правления Союза биатлонистов России, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев высоко оценил уровень организации национального чемпионата в "Жемчужине Сибири".

"Очень важно, что губернатор Александр Моор и его команда сумели подарить тюменцам и гостям региона спортивный праздник. Полные трибуны, хорошая программа для болельщиков, у всех прекрасное настроение. Здорово, что эти традиции сохраняются", - заявил он.

Вице-президент СБР Виктор Майгуров поздравил спортсменов и болельщиков с праздником биатлона. Он выразил уверенность в том, что Союз биатлонистов России переживет временные санкции IBU, и полноправно членство в этой международной спортивной организации будет восстановлено.

"С большой долей вероятности наш статус будет восстановлен на внеочередном конгрессе IBU, проведение которого запланировано на сентябрь 2019 года. До конца сезона 2022 года проведение международных соревнований в России не планируется. Но я уверен, что мы можем претендовать, как минимум, на Гонку чемпионов. Право проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов будет разыгрываться на регулярном конгрессе IBU в 2020 году. Я убежден, что Союз биатлонистов России вместе с партнерами из регионов будет претендовать на эти турниры", - заявил Виктор Майгуров.

Проведение в Тюменской области всероссийских соревнований и возвращение в регион международных турниров имеет самое серьезное значение для развития массового спорта и внедрения здорового образа жизни, уверен Александр Моор. Отметим, что в школьные годы глава региона активно занимался лыжными гонками.

"Любой спорт воспитывает в людях такие важные качества, как психологическая устойчивость, терпение, стремление к победе. Это очень помогает в жизни", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко