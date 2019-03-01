Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский биатлонист Александр Логинов на домашней арене "Жемчужина Сибири" одержал победу в гонке преследования на чемпионате России. В борьбе за серебряную награду югорчанин Вадим Филимонов опередил новосибирца Максима Буртасова. У победителя спринта Матвея Елисеева на первом круге открутился ремень винтовки, что помешало ему побороться за призовые места, сообщают в Союзе биатлонистов России.

Еще один тюменский спортсмен Евгений Гараничев расположился на четвертой строчке.

Александр Логинов, комментируя гонку на 12,5 км, отметил, что трассу по такой погоде организаторы сумели сохранить в очень хорошем состоянии.

"Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но я рад, что сумел сегодня выиграть. Решающей стала последняя стрельба, я не допустил ошибок на стрельбище и комфортно смог финишировать. Похрамываю уже давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой. Уже завтра – масс-старт. Настрой будет серьезный, потому что мы все бегаем за свои регионы, стараемся показать хороший результат. Это – чемпионат России, здесь много сильных спортсменов. Поэтому надо в каждой гонке выдавать максимум", - заявил биатлонист.