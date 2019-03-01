  • 30 марта 201930.03.2019суббота
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 0..2 С 9 м/с ветер южный

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Спорт, 16:17 30 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский биатлонист Александр Логинов на домашней арене "Жемчужина Сибири" одержал победу в гонке преследования на чемпионате России. В борьбе за серебряную награду югорчанин Вадим Филимонов опередил новосибирца Максима Буртасова. У победителя спринта Матвея Елисеева на первом круге открутился ремень винтовки, что помешало ему побороться за призовые места, сообщают в Союзе биатлонистов России.

Еще один тюменский спортсмен Евгений Гараничев расположился на четвертой строчке.

Александр Логинов, комментируя гонку на 12,5 км, отметил, что трассу по такой погоде организаторы сумели сохранить в очень хорошем состоянии.

"Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но я рад, что сумел сегодня выиграть. Решающей стала последняя стрельба, я не допустил ошибок на стрельбище и комфортно смог финишировать. Похрамываю уже давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой. Уже завтра – масс-старт. Настрой будет серьезный, потому что мы все бегаем за свои регионы, стараемся показать хороший результат. Это – чемпионат России, здесь много сильных спортсменов. Поэтому надо в каждой гонке выдавать максимум", - заявил биатлонист.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Логинов , биатлон , чемпионат России по биатлону

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:17 30.03.2019Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону
16:06 30.03.2019Футболисты "Тюмени" проиграли "Томи" в домашнем матче
13:14 30.03.2019Ямальская биатлонистка Лариса Куклина стала чемпионкой России в гонке преследования
22:16 29.03.2019Дмитрий Губерниев рассказал тюменцам об отношении к критике и российским биатлонистам