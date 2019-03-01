Ямальская биатлонистка Лариса Куклина стала чемпионкой России в гонке преследования

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

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Биатлонистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Лариса Куклина одержала победу в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени. С одним промахом она выиграла почти минуту у второго призера, югорчанки Екатерины Мошковой. Тройку лучших замкнула Маргарита Васильева из Красноярского края.

Тюменские спортсменки Ирина Старых и Виктория Сливко расположились на шестом и девятом местах соответственно, сообщают в Союзе биатлонистов России. Увидеть подробный список с результатами всех участниц гонки преследования на 10 километров можно здесь.