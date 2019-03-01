Дмитрий Губерниев рассказал тюменцам об отношении к критике и российским биатлонистам

| Фото: Дарьи Казаковой, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарьи Казаковой, ИА "Тюменская линия"

Об отношении к критике, перспективах актерской карьеры и конечно же о биатлоне говорили тюменцы и гости города с телеведущим, спортивным комментатором телеканала "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым.

В стенах молодежного театрального центра "Космос" провести пятничный вечер собрались более 150 человек, из них немалая часть - жители других регионов страны, приехавшие поддержать своих любимцев на чемпионате России по биатлону. Дмитрий Губерниев поблагодарил присутствующих за такое внимание к нему и отметил, что всегда рад приезжать в Тюмень. По его словам, встречи с реальными людьми, обмен мнениями - это главная движущая сила, которая вдохновляет работать дальше.

Тюменцы интересовались, успевает ли комментатор в своем плотном графике находить время на спорт. Дмитрий Губерниев сообщил, что не пренебрегает зарядкой, любит кататься на горных лыжах и считает систематические занятия физкультурой очень важными.

"Спорт дисциплинирует. Например, я будильник два раза не завожу, сколько бы ни спал, это спорт меня так приучил, это важно. Спорт нужен, чтобы голова была в порядке, а как только мы начнем сходить с ума - нас уберут с любой работы", - выразил мнение голос российского биатлона.

Отвечая на вопрос о секретах профессионального мастерства, Дмитрий Губерниев подчеркнул, что главное в этом деле - не останавливаться. "Я каждый раз стараюсь делать свою работу профессионально, готовиться к репортажам. Каждый эфир - это возможность лишний раз доказать, что ты не зря занимаешь это место, тем более так или иначе определенное количество людей каждый раз ждет, чтоб я что-то эдакое брякнул и меня выгнали. Я учу студентов быть устойчивыми к критике", - пояснил он. Журналист привел в качестве примера слова народного артиста СССР Олега Табакова: если ты имел где-то успех в публичной деятельности или на работе, прочувствуй это, сохрани в себе. И когда что-то будет не получаться - вспомни это ощущение первого успеха, чтобы себе помочь. Это касается любой части жизни и любой профессии, уверен Дмитрий Губерниев.

Участники встречи с именитым телеведущим спросили, задевают ли его многочисленные пародии и издевки, звучащие с телеэкранов и мониторов компьютеров.

"Тот, кого задевают пародии на себя, - странный человек. Это огромное счастье, когда на тебя есть пародии, это радость и в конце концов признание заслуг. У меня однажды был вечер, когда я умудрился быть одновременно на четырех каналах, мне даже моя мама тогда сказала, что от меня уже охренела. Так что нормально я к ним отношусь", - признался Дмитрий Губерниев.

Поклонники биатлона поделились с комментатором тем, что хотели бы лично встретиться с Антоном Шипулиным и устроить ему достойные проводы. Напомним, что спортсмен объявил о завершении карьеры 25 декабря 2018 года на традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Дмитрий Губерниев рассказал, что по его информации Шипулин в Тюмень на чемпионат России не приедет из-за занятости.

"С моей точки зрения, наверное, можно было приехать. Не надо даже выходить на дистанцию, достаточно выйти к трибунам, которые искупали бы его в овациях. Осталось ощущение недосказанности. Будем считать, что он задолжал своим болельщикам прийти и сказать "спасибо". Я надеюсь, что он что-то сделает, чтобы попрощаться с вами, это обязательно", - выразил свою позицию телеведущий.

Присутствующие на встрече заметили, что Дмитрий Губерниев периодически появляется в фильмах и телесериалах. В роли самого себя он участвовал в "Ворониных", "Счастливы вместе", кинокартинах "Лед" и "Большая игра". Тюменцев заинтересовало, стоит ли ждать от него в ближайшее время еще каких-то амплуа.

"Сейчас все артисты, певцы, стендап-комики - ведущие. Я тоже, наверное, могу в театре сыграть, но плохо. Я же не артист, везде играл камео. За репутацию ведущего я не боюсь, это моя история. Каждый должен заниматься своим делом. Зачем мне это? Если позовут куда, посмотрю. Но мы уже все устали от низкопробщины на экране, черт-те кто играет, черт-те что происходит, а для хорошей игры надо учиться", - считает Дмитрий Губерниев.

Наибольший интерес у тюменцев и гостей города вызвала тема биатлона. Обсуждались проблемы российских спортсменов, разворачивались дискуссии о причинах допинговых скандалов, сравнивались условия подготовки и система поощрений победителей мировых чемпионатов в России и в мире. Комментатор посетовал на то, что отечественные спортсмены уступают иностранцам в уровне общения с прессой и болельщиками, хотя именно в нашей стране спортсменов, как нигде, превозносят и любят.

Среди ценителей биатлона в молодежном театральном центре "Космос" оказалась семья, приехавшая в Тюмень из Украины. Глава семейства заявил, что голос Дмитрия Губерниева перешел границы стран и поблагодарил его за то, что телеведущий ни разу не позволил себе сказать что-то негативное в адрес представителей других держав. Он спросил, разрешают ли комментатору брать интервью у украинских спортсменов. Дмитрий Губерниев заверил, что всегда с удовольствием общается как с болельщиками, так и со спортсменами из Украины, однако не всегда украинским представителям рекомендуют общаться с ним как с гражданином России. Нужно отделять мух от котлет и не мешать политику со спортом, подчеркнул Дмитрий Губерниев.

После двухчасового общения в режиме нон-стоп главный герой встречи сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы. Многие, подходя к нему, признавались, что заинтересовались биатлоном в первую очередь из-за его эмоциональной манеры комментирования и выразили надежду на встречу в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где 30, 31 марта и 2 апреля продолжатся соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.

Дарья Казакова