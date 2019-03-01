Владимир Якушев: потенциал юных биатлонистов необходимо раскрывать сообща

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Проблему адаптации молодых спортсменов при переходе во взрослые сборные команды, которая существует не только в биатлоне, но и в других видах спорта, необходимо решать, в первую очередь, на региональном уровне.

Об этом заявил член правления Союза биатлонистов России, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции, которая состоялась в рамках проходящего в Тюмени национального чемпионата по биатлону.

Именно Владимир Якушев, работая на посту губернатора Тюменской области, одним из первых в стране громко заявил о необходимости создания в регионах и во всей России эффективной системы адаптации молодежи во взрослом спорте.

"Молодые российские спортсмены великолепно выступают на универсиадах, но потом, когда встает вопрос об участии во взрослых чемпионатах мира и Олимпийских играх, у нас результаты не столь хороши. Потому что в переходный период, когда юниорам нужно переходить к взрослым соревнованиям, они у нас начинают в силу разных причин пропадать.Талантливых молодых спортсменов, которых у нас очень много, нужно "дошлифовывать", но доводка юниоров в России серьезно хромает", - такое мнение Владимир Якушев высказал еще в 2013 году.

В российском биатлоне действует механизм, помогающий талантливой молодежи выстроить спортивную карьеру - юниорские и юношеские соревнования, возможность участия в кубках IBU. Затем успешный биатлонист может войти в первую сборную и показать себя уже на самом высоком уровне - на кубке и на чемпионатах мира. Насколько эффективно работает сегодня эта система - зависит, в первую очередь, от региональных тренерских штабов, считает Владимир Якушев.

Один из наиболее ярких примеров успешной адаптации во взрослом большом спорте продемонстрировала тюменская биатлонистка, обладательница кубка IBU Виктория Сливко. По данным на 30 марта 2019 года воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону занимает четвертое место в национальном рейтинге.

"Раз у нас вырастают такие спортсмены, значит, мы все делаем верно. Правильно тренируем, подбираем эффективные методики. Конечно, не все юниоры могут выйти на высокий уровень. Между молодыми спортсменами, которые проходят подготовку в нашем центре, идет острая конкурентная борьба. В результате появляются такие жемчужины, как, например, Виктория Сливко. Дальше с ними нужно работать по новым планам и методикам, помогать в адаптации. Это задача тренеров и старших товарищей по команде. Я рада, что Виктория продолжает развиваться и проявляет себя в большом спорте", - отметила руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону олимпийская чемпионка Луиза Носкова, комментируя победу Виктории Сливко на чемпионате Европы 2016 года.

По мнению Владимира Якушева, задача тех, кто работает с национальной сборной - вовремя разглядеть юных звездочек и очень аккуратно, безо всякого форсирования выводить их в элиту российского и мирового биатлона.

"Не все, наверное, гладко, не все получается. Но у нас появляются новые имена, новые лидеры. Не надо забывать о том, что в биатлоне очень высокая конкуренция, и для того, чтобы достичь мирового уровня, нужно серьезно поработать. Но я считаю, что потенциал у нас огромный", - отметил член правления СБР.

В России сегодня действует много современных центров подготовки биатлонистов. Один из лучших - тюменская "Жемчужина Сибири". Прекрасные биатлонные стадионы есть в Ханты-Мансийске и Сочи, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге.

"У нас есть и материально-техническая база, и огромный человеческий капитал. Биатлон сегодня популярен, и мальчики, и девочки хотят этим видом спорта заниматься. Этому способствует телевидение и другие средства массовой информации. Мне кажется, механизм адаптации молодежи во взрослом спорте еще требует ручной донастройки и дошлифовки, и все у нас будет хорошо получаться", - сказал Владимир Якушев.

Биатлонные традиции в Тюмени сохраняются и набирают обороты, отметил член правления СБР. Свидетельство тому - огромное количество болельщиков на чемпионате России по биатлону, который проходит в "Жемчужине Сибири".

"В этом году спортсмены показали на чемпионате мира такие результаты, каких у нас не было давно. Считаю, что Союз биатлонистов России сработал достаточно неплохо. Надеюсь, что в следующем году смогу принимать более активное участие в его работе. Биатлон - огромная часть моей жизни, бросать его я не собираюсь", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Евгений Бабенко