Светлана Миронова выиграла масс-старт чемпионата России по биатлону

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Биатлонистка из Свердловской области Светлана Миронова одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Женская гонка на дистанции 12,5 км прошла в "Жемчужине Сибири".

11 секунд победительнице уступила Лариса Куклина из ЯНАО, для которой это уже четвертая медаль в олимпийских дисциплинах чемпионата России.

Замкнула тройку лучших хозяйка соревнований Виктория Сливко.