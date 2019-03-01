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Светлана Миронова выиграла масс-старт чемпионата России по биатлону

Спорт, 14:09 31 марта 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Биатлонистка из Свердловской области Светлана Миронова одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Женская гонка на дистанции 12,5 км прошла в "Жемчужине Сибири".

11 секунд победительнице уступила Лариса Куклина из ЯНАО, для которой это уже четвертая медаль в олимпийских дисциплинах чемпионата России.

Замкнула тройку лучших хозяйка соревнований Виктория Сливко.

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# биатлон

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