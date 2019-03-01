Мужской масс-старт чемпионата России по биатлону выиграл Владимир Семаков
| Фото: biathlonrus.com
Биатлонист из Удмуртии Владимир Семаков благодаря чистой стрельбе одержал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.
Дистанцию 15 км в "Жемчужине Сибири" спортсмен пробежал за 40 минут и 47,4 секунды.
Второе место занял также чисто стрелявший Максим Буртасов из Новосибирской области. От лидера он отстал на 10,7 секунд.
Замкнул тройку лучших представитель Тюменской области Александр Логинов, опередивший в финишном створе земляка Евгения Гараничева.