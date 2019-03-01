Мужской масс-старт чемпионата России по биатлону выиграл Владимир Семаков

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Биатлонист из Удмуртии Владимир Семаков благодаря чистой стрельбе одержал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Дистанцию 15 км в "Жемчужине Сибири" спортсмен пробежал за 40 минут и 47,4 секунды.

Второе место занял также чисто стрелявший Максим Буртасов из Новосибирской области. От лидера он отстал на 10,7 секунд.

Замкнул тройку лучших представитель Тюменской области Александр Логинов, опередивший в финишном створе земляка Евгения Гараничева.