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Тюменский дзюдоист Казбек Занкишиев победил в Тбилиси

Спорт, 18:21 01 апреля 2019

"Тюмень-дзюдо" | Фото: "Тюмень-дзюдо"

Золотую медаль престижного Международного турнира "Гран-при" по дзюдо завоевал в Тбилиси Казбек Занкишиев, сообщает "Тюмень-дзюдо".

Мастер спорта международного класса, подопечный тренера Данила Воловича, выступал в весовой категории до 100 кг.

Спортсмен провел четыре встречи, одержав победы над Каспером Щуровски из Польши, Клементом Делвертом из Франции, Майклом Коррелом из Нидерландов. В финале его соперником стал Рафаель Бузакарини из Бразилии. Казбек записал на счет 700 баллов к своему рейтингу Международной федерации дзюдо.

Спортсмен Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" имеет титулы бронзового призера первенства Европы, бронзового призера чемпионата мира среди смешанных команд и многих других международных стартов.

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# дзюдо , Казбек Занкишиев

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