Тюменский дзюдоист Казбек Занкишиев победил в Тбилиси
Золотую медаль престижного Международного турнира "Гран-при" по дзюдо завоевал в Тбилиси Казбек Занкишиев, сообщает "Тюмень-дзюдо".
Мастер спорта международного класса, подопечный тренера Данила Воловича, выступал в весовой категории до 100 кг.
Спортсмен провел четыре встречи, одержав победы над Каспером Щуровски из Польши, Клементом Делвертом из Франции, Майклом Коррелом из Нидерландов. В финале его соперником стал Рафаель Бузакарини из Бразилии. Казбек записал на счет 700 баллов к своему рейтингу Международной федерации дзюдо.
Спортсмен Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" имеет титулы бронзового призера первенства Европы, бронзового призера чемпионата мира среди смешанных команд и многих других международных стартов.