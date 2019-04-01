Тюменский дзюдоист Казбек Занкишиев победил в Тбилиси

| Фото: "Тюмень-дзюдо" | Фото: "Тюмень-дзюдо"

Золотую медаль престижного Международного турнира "Гран-при" по дзюдо завоевал в Тбилиси Казбек Занкишиев, сообщает "Тюмень-дзюдо".

Мастер спорта международного класса, подопечный тренера Данила Воловича, выступал в весовой категории до 100 кг.

Спортсмен провел четыре встречи, одержав победы над Каспером Щуровски из Польши, Клементом Делвертом из Франции, Майклом Коррелом из Нидерландов. В финале его соперником стал Рафаель Бузакарини из Бразилии. Казбек записал на счет 700 баллов к своему рейтингу Международной федерации дзюдо.

Спортсмен Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" имеет титулы бронзового призера первенства Европы, бронзового призера чемпионата мира среди смешанных команд и многих других международных стартов.