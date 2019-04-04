Заплыв в Тюмени посвятят тренеру Владимиру Исакову

| Фото: департаментом по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департаментом по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 300 юных спортсменов в возрасте от 10 лет и старше примут участие в матче по плаванию. Заплыв посвятят памяти судьи всероссийской категории Владимира Исакова, сообщает департаментом по спорту и молодежной политике Тюмени.

Соревнования пройдут с 4 по 6 апреля в спорткомплексе "Зодчий" по адресу ул. Луначарского, 2/5. Начало в 14 часов.

Участникам предстоит продемонстрировать мастерство в заплывах на 50 и 100 метров баттерфляем и кроссом на спине. 5 апреля их ждут заплывы на 50 и 100 метров брассом и кролем на груди. А 6 апреля спортсмены будут покорять дистанцию в 200 метров.

Владимир Исаков - отличник физической культуры и спорта, тренер высшей категории. Считается родоначальником тюменского плавания. За 35 лет тренерской работы он воспитал 11 мастеров спорта, призеров всероссийских и международных соревнований. Последним именитым его учеником стал чемпион Европы Максим Ганихин.