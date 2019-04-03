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Лыжник Иван Якимушкин завоевал серебро чемпионата России

Спорт, 09:57 03 апреля 2019

www.flgr.ru

Тюменский спортсмен Иван Якимушкин стал вторым в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на чемпионате России, который проходит в ЦЛС "Малиновка" д. Кононовская Архангельской области, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Чемпионом стал Андрей Мельниченко (Красноярский край). Третье место у Алексея Шемякина (Архангельская область), четвертый Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), пятый Денис Спицов (Тюменская область).

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# Иван Якимушкин , лыжные гонки

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