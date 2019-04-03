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Ялуторовчанку обманул мнимый банкир

Происшествия, 15:55 03 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Оформление кредита через Интернет обошлось жительнице Ялуторовска в 38 тыс. рублей. Мнимый сотрудник банка под видом страховки выманил у доверчивой женщины деньги, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили полицейские, ялуторовчанка нашла сайт якобы одного из банков, предлагающего кредиты со сниженной процентной ставкой. Женщина заполнила на странице свои данные, по которым чуть позже с ней связался мнимый сотрудник.

По условиям банка клиенту необходимо оплатить страховку. Женщина перечислила нужную сумму, а также оплатила услуги курьера, который в ближайшее время должен был доставить ей банковскую карту.

Только после того, как ее попросили вновь внести деньги за очередное придуманное обязательство, ялуторовчанка заподозрила, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию.

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# кредиты , мошенничество , Ялуторовск

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